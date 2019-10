Huis VS erkent genocide op Armeniërs

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, erkend als een genocide. Turkije noemde het aannemen van de resolutie door de Amerikaanse volksvertegenwoordigers „een beschamend besluit van degenen die de geschiedenis exploiteren” uit politieke overwegingen.

In het door de Democraten gecontroleerde Huis stemde 405 volksvertegenwoordigers voor de resolutie. Elf leden stemden tegen.

De volkerenmoord in het toenmalige Ottomaanse Rijk had ruim een eeuw geleden plaats. Circa anderhalf miljoen Armeniërs werden om het leven gebracht. De aanzet werd gegeven tijdens de Eerste Wereldoorlog toen de Ottomaanse autoriteiten op 24 april 1915 zeker 250 Armeense intellectuelen en leiders arresteerden in Istanbul.

Turkije geeft toe dat er veel Armeniërs die in het Ottomaanse Rijk woonden zijn omgekomen in de oorlog, maar bestrijdt de opgegeven cijfers en ontkent dat er sprake was van systematisch georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep.