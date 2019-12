Huis VS begint debat over impeachment Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdag rond 15.00 uur begonnen met het debat over de twee aanklachten in de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. Er is zes uur voor de beraadslagingen uitgetrokken waarna waarschijnlijk een stemming volgt.

Trump wordt machtsmisbruik en belemmering van het Congres ten laste gelegd. Hij zou zijn presidentiële bevoegdheden hebben misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten voor zijn eigen politieke gewin. Daarna zou hij het onderzoek van het Congres hiernaar hebben tegengewerkt. Dit gedrag rechtvaardigt volgens de Democraten de afzetting van de president.

Verwacht wordt dat het Huis, waar de Democratische Partij de meerderheid heeft, de twee artikelen zal aannemen. Daarna buigt de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, zich erover.

