Huis van Afgevaardigden voor Democraten, Republikeinen domineren Senaat

De Republikeinen behouden de meerderheid in de Amerikaanse Senaat. Zij hebben zelfs hun meerderheid met vermoedelijk 3 zetels uitgebreid van 51 naar 54.

Dat blijkt uit de laatste uitslagen woensdagmorgen, volgens televisiezenders NBC en CNN. De peilingen hadden al voorspeld dat de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat zouden behouden, maar van winst was zeker niet in elke voorspelling uitgegaan.

In diverse staten was de Senaatsrace desondanks heel spannend. Zo wist de behoudende Republikeinse senator en voormalig presidentskandidaat Ted Cruz zijn zetel voor de staat Texas slechts met veel moeite te behouden. Hij won de strijd in de staat Texas met een klein verschil van Beto O’Rourke. O’Rourke stond lange tijd voor in de tussenstand, maar op het einde won Cruz toch. In de peilingen vooraf werd gedacht dat Cruz ruim zou winnen.

Gevoelige tik én winst voor Trump bij verkiezingen

De verkiezingen betekenen ook de terugkeer in de politiek van oud-presidentskandidaat Mitt Romney. De Republikein wordt senator van zijn thuisstaat Utah. Eerder was hij gouverneur van de staat Massachusetts.

De dominantie van de Republikeinen in de Senaat betekenen dat president Donald Trump de komende twee jaar vermoedelijk niet voor zijn politieke hachje hoeft te vrezen. Een aantal maanden geleden lieten Democratische kopstukken nog doorschemeren dat een afzettingsprocedure tegen het zittende staatshoofd zeker tot de mogelijkheden behoorde.

Na het Democratische verlies van dinsdag in de Senaat hoeft de president zich daar vooralsnog geen zorgen over te maken. Ook zullen wetsvoorstellen van de Democraten die het in het Huis van Afgevaardigden wél halen, op een Republikeinse blokkade in de Senaat kunnen rekenen.

Wel hangt Trump vermoedelijk een flink aantal onderzoeken naar zijn persoon boven het hoofd. Er zijn tijdens zijn verkiezingscampagne en in de eerste twee jaar van zijn ambtsperiode diverse berichten opgedoken over vermeende onregelmatigheden in en rond het zakenimperium van Trump. Ook over zijn persoonlijke leven willen zijn politieke tegenstanders graag het nodige boven tafel krijgen, zoals de vermeende betalingen voor seks die de president zou hebben gedaan.

Een anonieme adviseur van Trump erkende woensdag tegenover persbureau Reuters dat de president vermoedelijk niet is voorbereid op de waslijst aan onderzoeken die hem boven het hoofd hangt, zeker niet als de Democratische politica Nancy Pelosi opnieuw voorzitter van het Huis van Afgevaardigden wordt. „Ik denk niet dat hij volledig beseft wat het betekent dat de voorzittershamer in handen komt van Nancy Pelosi en haar handlangers”, zei de bron.

De Democraten hebben gouverneursverkiezingen gewonnen in meerdere staten waar Donald Trump won tijdens de presidentsverkiezingen. Ze legden het echter af tegen Republikeinse kandidaten in belangrijke staten zoals Ohio en Florida. Daar had Democraat Andrew Gillum gehoopt geschiedenis te schrijven als eerste zwarte gouverneur van die staat.

Democratische kandidaten wonnen onder meer in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania en Kansas: allemaal staten die in 2016 hielpen de Republikein Donald Trump naar het Witte Huis te sturen. Dat kan een voorbode zijn voor de presidentsverkiezingen van 2020.