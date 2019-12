Huis van Afgevaardigden stemt over afzettingsprocedure Trump

Het voltallige Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten stemt woensdag over het starten van een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Als het Huis de twee aanklachten aanneemt, dan vindt het proces in de Senaat waarschijnlijk in januari plaats.

Trump wordt ervan beschuldigd dat hij zijn macht als president heeft misbruikt voor zijn eigen politieke gewin. Dat zou hij hebben gedaan door de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in te stellen. Als pressiemiddel gebruikte Trump het achterhouden van militaire steun.

De tweede aanklacht gaat over het tegenwerken van het onderzoek in het Huis van Afgevaardigden naar het machtsmisbruik van Trump. De president heeft medewerkers opgelegd dagvaardingen te negeren en hij heeft getuigen openlijk geïntimideerd.

De verwachting is dat de aanklachten in het Huis van Afgevaardigden worden aangenomen, omdat de Democraten daar een meerderheid hebben. Trump wordt in dat geval de derde president in de geschiedenis van de VS die zich moet verdedigen in een afzettingsprocedure. De eerste was Andrew Johnson in 1867 en de tweede was Bill Clinton in 1998. Beide presidenten werden vrijgesproken in de Senaat.

In de Senaat hebben de Republikeinen de meerderheid. Om een president af te zetten hebben de Democraten een twee derde meerderheid nodig in de Senaat.