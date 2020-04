Huis van Afgevaardigden stemt in met nieuw coronasteunpakket

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag (lokale tijd) een nieuw coronasteunpakket van 484 miljard dollar goedgekeurd. President Donald Trump, een voorstander van de steunmaatregelen, zei de wet mogelijk donderdagavond nog te zullen ondertekenen.

Het nieuwe steunpakket maakt meer geld vrij voor leningen aan kleine bedrijven die getroffen zijn door de virusuitbraak. Ook komt door de wet extra financiering beschikbaar voor virustests en ziekenhuizen die overspoeld worden met coronapatiënten.

Het Huis stemde met 388 voor en 5 tegen. De Senaat stemde eerder unaniem in met de wet. Het is het vierde coronasteunpakket dat door het Congres is geloodst, samen zijn die goed voor bijna 3 biljoen dollar.

Het was voor het eerst sinds 27 maart dat het Huis als geheel weer bijeen kwam. Vanwege het coronavirus werd er gestemd in groepjes van zestig en droegen meerdere Congresleden mondkapjes.