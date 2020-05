Huis van Afgevaardigden laat stemmen op afstand toe

Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die door de coronapandemie aan huis gekluisterd zijn, kunnen voortaan stemmen bij volmacht. Het Huis keurde vrijdag (lokale tijd) een wijziging van de regels goed die dat mogelijk maakt.

Momenteel moeten Afgevaardigden nog in het Huis verschijnen om hun stem over wetgeving uit te brengen. In de praktijk blijkt dat echter onhandig, omdat veel van hen thuisblijven vanwege het coronavirus. De politici mogen tijdens de coronacrisis namens maximaal tien van hun collega’s een stem uitbrengen. Ook worden virtuele commissiezittingen mogelijk gemaakt, waarin een deel van de Huisleden op afstand werkt.

De wijziging, die was ingediend door de Democraten, werd aangenomen met 217 stemmen voor en 189 tegen. De Republikeinse Afgevaardigden, die vooral tegenstemden, stellen dat de maatregel in strijd is met de grondwet.

Behalve de regelwijziging nam het Huis vrijdag ook een wet aan die voor 1 biljoen aan staatssteun regelt voor de Amerikaanse economie, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. De wet komt uit de koker van de Democraten. Verwacht wordt echter dat het steunpakket strandt in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Zowel president Trump als meerdere Republikeinse kopstukken hebben gezegd de wet te zullen blokkeren.