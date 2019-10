Huis stemt voor onderzoek naar afzetting Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag zoals verwacht ingestemd met een officieel vervolg van het onderzoek naar de afzettingsprocedure van president Donald Trump. Eind vorige maand besloot de Democratische meerderheid tot een verkennend onderzoek naar een mogelijke afzetting. De Republikeinen eisten een formele stemming, die er nu dus is geweest. In totaal stemden 232 leden voor, 196 waren tegen. De rest onthield zich van stemming.

„Vandaag heeft het Huis van Afgevaardigden een volgende stap voorwaarts gezet”, zei de Democratische voorzitter van het Huis Nancy Pelosi. Trump liet op Twitter direct na de stemming zijn ongenoegen blijken. „De grootste heksenjacht uit de Amerikaanse geschiedenis”, schreef hij. Eerder liet het Witte Huis weten iedere medewerking aan het „ongegronde en onwettelijke” impeachment-onderzoek te weigeren.

De Democraten willen het onderzoek naar de afzettingsprocedure tegen Trump instellen, omdat die de Oekraïense president Volodimir Zelenski in juli in een telefoongesprek vroeg een onderzoek in te stellen naar Trumps politieke rivaal Joe Biden en diens zoon.