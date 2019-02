Huis neemt resolutie tegen noodtoestand aan

Het Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag met 245 tegen 182 stemmen een resolutie aanvaard om een eind te maken aan de nationale noodtoestand in de VS. President Donald Trump riep die uit om een muur te kunnen optrekken op de grens met Mexico. De Democraten, die een meerderheid hebben in het Huis, voelen daar niets voor.

Eerder werd met 229 tegen 193 stemmen een eerste motie aangenomen, die leidde tot het debat later op de dag. De resolutie gaat nu naar de senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. De verwachting is dat het wetsontwerp ook daar zal worden aangenomen, omdat meerdere dissidente Republikeinen moeite hebben met de noodtoestand die Trump heeft uitgeroepen.

Trump heeft overigens al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als het wetsontwerp door beide kamers komt.