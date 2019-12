Huis komt met twee aanklachten tegen Trump

De Democraten in het Amerikaanse huis van Afgevaardigden brengen twee zogenoemde articles of impeachment tegen president Donald Trump in stemming. Dat maakte Jerry Nadler, voorzitter van de commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in het Huis bekend tijdens een persconferentie. „Niemand, dus ook de president, staat boven de wet,” zei Nadler.

Trump wordt machtsmisbruik en belemmering van het Congres ten laste gelegd. Trump zou zijn presidentiële bevoegdheden hebben misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten voor zijn eigen politieke gewin. Daarna zou hij het onderzoek van het Congres hiernaar hebben tegengewerkt. Dit gedrag rechtvaardigt volgens de Democraten de afzetting van de president.

De Democratische Partij heeft de meerderheid in het Huis. Naar verwachting stemmen bijna alle 235 Democraten en een overgelopen voormalig Republikein voor afzetting. Alle 197 Republikeinen in het Huis stemmen naar verwachting tegen. Over het impeachment wordt waarschijnlijk donderdag al gestemd.

Als een meerderheid voor impeachment stemt, zal de feitelijke procedure worden gevoerd in de Senaat, waar de Republikeinen een kleine meerderheid hebben. In de Senaat zijn 67 van de 100 stemmen nodig om Trump daadwerkelijk uit zijn functie te ontheffen. De Republikeinen staan tot nu toe en bloc achter Trump. Naar verwachting overleeft de president dan ook de afzettingsprocedure.

Trump zou de Oekraïense president Volodimir Zelenski eerder dit jaar onder druk hebben gezet voor zijn eigen politieke gewin. De VS hielden militaire steun aan Oekraïne achter die alleen zou worden hervat als Zelenski een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden zou instellen.

