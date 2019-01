Nancy Pelosi (78) is de komende twee jaar voorzitter (speaker) van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Op de eerste zittingsdag van het nieuwe jaar kozen de leden zoals verwacht voor de ervaren politica uit Californië. De Democraten kregen door de tussentijdse verkiezingen in november een meerderheid in het Huis. Pelosi vervulde de belangrijke functie van voorzitter, als eerste vrouw, eerder in de periode 2007-2011.