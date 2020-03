Huis in VS stemt voor pakket maatregelen om coronavirus

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is zaterdag een pakket noodmaatregelen aangenomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Amerikanen krijgen onder meer betaald ziekteverlof en kunnen zich gratis laten testen op het besmettelijke virus. Ook wordt extra geld gepompt in Medicaid, het zorgprogramma voor de allerarmsten. Verder gaan de werkloosheidsuitkeringen omhoog en worden voedselbanken extra aangevuld.

Het maatregelenpakket moet nog wel door de Senaat, die zich er volgende week over buigt. President Donald Trump heeft al gezegd voorstander van de maatregelen te zijn. Hij kondigde vrijdag de noodtoestand af in de VS, waardoor 50 miljard dollar vrijkomt voor staten om maatregelen te treffen tegen het longvirus. Eerder schortte Trump al het vliegverkeer op tussen Europa en de VS, wat hem op kritiek kwam te staan van de Europese Unie. Die keurt het inreisverbod af, mede omdat deze maatregel „eenzijdig en zonder overleg” is genomen.

Het nieuwe coronavirus drukt zwaar op de Amerikaanse economie. Economen zijn zelfs bang voor een recessie.

Wereldwijd raakten al meer dan 145.000 mensen besmet met het virus, dat eind vorig jaar uitbrak in de Chinese provincie Hubei. Meer dan 5000 stierven aan de gevolgen. In Nederland zijn tot dusver tien doden gemeld.