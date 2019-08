„Huawei hielp Afrikaanse landen met spionage”

Technici van de Chinese telecomgigant Huawei hebben Afrikaanse regeringen geholpen met het bespioneren van politieke tegenstanders. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van eigen onderzoek. Huawei zelf ontkent het bericht en spreekt van „ongegronde beschuldigingen”.

Het Chinese concern is een grote speler in Afrika. Daarbij zouden tevens hulpmiddelen zijn verkocht die de overheden daar gebruiken voor digitaal toezicht en censuur. Ook zouden werknemers van Huawei bepaalde diensten hebben verricht die tot nu toe onder de pet gebleven zijn.

In tenminste twee gevallen zou er geholpen zijn bij spionagewerk, waaronder het onderscheppen van gecodeerde communicatie. Ook zou er gebruik zijn gemaakt van mobiele gegevens om de verblijfplaatsen van mensen te achterhalen, aldus de krant. Er zou geen bewijs zijn gevonden dat de top van Huawei in China op de hoogte was van deze praktijken.

Huawei is de laatste tijd erg omstreden. De Amerikanen plaatsten het concern al op de zwarte lijst omdat Huawei een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen. Washington verdenkt Huawei van nauwe banden met de Chinese overheid en beticht het bedrijf van spionagepraktijken.