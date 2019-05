Huawei belooft niet te spioneren

Het Chinese technologiebedrijf Huawei is bereid contracten te tekenen met buitenlandse overheden waarin de onderneming belooft dat zijn apparatuur niet gebruikt wordt om mee te spioneren. Dat heeft voorzitter Liang Hua van Huawei gezegd.

Huawei, dat onder meer apparatuur maakt voor mobiele netwerken, is door onder meer de Verenigde Staten in de ban gedaan omdat China de apparatuur zou gebruiken voor spionagedoeleinden. De onderneming ontkent dat met klem.

Volgens Liang is er geen wet in China die bedrijven verplicht om gegevens te verzamelen of achterdeurtjes in te bouwen in hun apparatuur. Hij noemt cyberveiligheid "een risico voor de hele industrie". Die moet daar dan ook technische oplossingen voor vinden, vindt hij.