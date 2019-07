HRW waarschuwt voor bomvolle gevangenissen Irak

(ANP/AFP) - Human Rights Watch waarschuwt voor de „mensonterende” situatie in de Iraakse gevangenissen Tal Keif, Faisaliyah en Tasfirat in de provincie Nineve. Daar leven duizenden gevangenen onder slechte omstandigheden. De mensenrechtenorganisatie heeft foto’s die zouden suggereren dat de instellingen niet voldoen aan de internationale normen. In de gevangenis zouden met name mensen zitten vanwege terrorisme.

Op één foto is te zien dat tientallen jongeren in een volle gevangenisruimte gevangen zitten. Daarop is de vloer niet meer te zien vanwege het grote aantal mensen. Op een andere foto zitten vrouwen en peuters in een overvolle ruimte, waar hun spullen aan de muur hangen.

Belkis Wille, onderzoeker bij Human Rights Watch in Irak, zegt dat er twee jaar geleden in de gevangenis al sterfgevallen waren vanwege overbevolking. „Als je ziet dat nog steeds sprake is van deze omstandigheden, betekent dat dat gedetineerden nog steeds gevaar lopen. Het is ongelofelijk frustrerend.”

Volgens HRW zitten in alle delen van de gevangenis ongeveer 4500 mensen, terwijl het plaats biedt voor 2500 gedetineerden.