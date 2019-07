HRW veroordeelt Libanon om vluchtelingen

Mensenrechtenorganisatie Human Right Watch (HRW) veroordeelt het bevel van Libanon aan Syrische vluchtelingen om het land te verlaten. De Libanese autoriteiten gaven Syriërs tot 1 juli de tijd om de regio Arsal, waar zij permanent in opvangkampen verbleven, te verlaten en terug te keren naar hun thuisland.

„Deze schending van de huisvestingscode moet gezien worden als wat het is, namelijk de onwettige druk op Syrische vluchtelingen om Libanon te verlaten”, zegt directeur Bill Frelick van HRW. Hij vindt dat Libanon vluchtelingen niet mag verplichten terug te keren naar een land waar het onveilig is.

Nu de deadline van 1 juli is verstreken, helpt het Libanese leger de vluchtelingen met het slopen van hun stenen onderkomens. Verblijven van plastic en hout mogen zij laten staan. De Libanese regering ziet de vluchtelingenstroom mede als oorzaak van de economische problemen die het land heeft. In totaal zouden er 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon zitten.

In Syrië woedt al sinds 2011 een burgeroorlog waardoor honderdduizenden mensen om het leven zijn gekomen en miljoenen burgers zijn ontheemd.