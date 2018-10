HRW: Hamas en Palestijnse autoriteit martelen critici

De Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas arresteren en martelen op grote schaal critici. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) na een uitgebreid onderzoek op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

Uit het dinsdag gepubliceerde rapport blijkt dat Palestijnen die iets kritisch schrijven over de autoriteiten of tot een in de ogen van de autoriteiten foute studentengroep of politieke beweging behoren, het risico lopen te worden gearresteerd, gevangengezet en gemarteld.

Tom Porteous, viceprogrammadirecteur van Human Rights Watch, wijst erop dat 25 jaar nadat de Palestijnen autonomie kregen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, ze politiestaten hebben ontwikkeld.

HRW heeft 147 getuigen geïnterviewd. Daartoe behoren vroegere gevangenen en hun familieleden, advocaten en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele groepen. Verder heeft de mensenrechtenorganisatie fotomateriaal, medische rapporten en juridische documenten onderzocht.

Journalist Amer Balousha bijvoorbeeld werd in juli 2017 gearresteerd nadat hij Hamasleiders op Facebook had gevraagd: „Slapen jullie kinderen ook op de grond, net zoals die van ons?” De politie hield hem vijftien dagen vast en maakte hem duidelijk dat het verboden is tegen Hamas te schrijven, op straffe van de dood.

Zelden worden veiligheidsfunctionarissen vervolgd, laat staan veroordeeld. HRW heeft wel met de Palestijnse inlichtingendienst in Ramallah over de mensenrechtensituatie gesproken. Israël weigerde echter toegang te geven tot Gaza om daar met de autoriteiten te praten.

Palestijnse veiligheidstroepen bedreigen en slaan de arrestanten. Ze binden hen in ongemakkelijke posities vast met kabels en touwen. Met dergelijke methoden dwingen ze de arrestanten onder meer informatie te geven over het gebruik van mobiele telefoons en sociale media.

HRW zegt dat de Palestijnse autoriteiten met de willekeurige arrestaties en martelingen mensenrechtenverdragen schenden die ze zelf recentelijk tekenden. De systematische martelingen door de Palestijnse Autoriteit en Hamas vormen mogelijk misdaden tegen de menselijkheid die in aanmerking komen voor strafvervolging door het Internationaal Strafhof.

Omar Shakir, HRW-directeur voor Israël en de Palestijnse gebieden, merkte op dat de vrijheid voor Palestijnen niet alleen afhangt van het opheffen van Israëlische „discriminerende systemen.” „De vrijheid van de Palestijnen zal incompleet blijven zolang als deze machinerie van repressie intact blijft.” Hij riep de EU, de VS en andere landen op de hulp op te schorten voor de eenheden die voor de misdaden verantwoordelijk zijn.