Houtskool produceren in de Nijldelta: zwaar en ongezond werk

Je tekende ermee op school. Als het kunstwerkje klaar was, moest je het beschermen met fixatief. Eén aanraking was anders genoeg om de boel te verknoeien. Houtskool, wat geeft dat spul af. Je kunt het ook verstoken op de barbecue. Elders in de wereld zijn de zwarte kooltjes nog een alledaagse brandstof. Ze worden zowel gebruikt voor de kachel als het fornuis. Fabrieken wekken er energie mee op.

In de vruchtbare Nijldelta ten noorden van de Egyptische hoofdstad Caïro wordt houtskool gefabriceerd. Met vruchtbaarheid heeft het primitieve productieproces weinig van doen. Met vervuiling des te meer. Arbeiders steken de hens in een berg takken, belemmeren de aanvoer van zuurstof en laten zo het hout verkolen. Daarbij staan de mannen –jongens vaak nog– bloot aan broeikasgassen die heel wat schadelijker zijn dan CO2. Giftige walmen benemen hen de adem en het zicht. Roetdeeltjes plakken op hun huid.

De knuisten van de mannen zijn zwart. Handen als kolenschoppen.

Over de fotograaf

Mohamed el-Shahed is een Egyptische fotograaf. Hij houdt van zijn land, zo vermeldt zijn Facebookprofiel. El-Shahed fotografeert sinds 2013 voor Agence France-Presse (AFP), het oudste persbureau ter wereld. Hij maakte talloze foto’s van demonstraties in Caïro, onder meer op het bekende Tahrirplein. Een vrediger onderwerp in zijn portfolio: christenen die Kerst vieren. En Driekoningen.