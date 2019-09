’Houthi’s waarschuwen voor nieuwe aanval Iran’

Hooggeplaatste Houthi-rebellen in Jemen hebben buitenlandse diplomaten gewaarschuwd dat Iran een nieuwe aanval in de regio aan het voorbereiden is. Teheran zou de Jemenitische opstandelingen hebben gevraagd daar een rol in te spelen, zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

De informatie zou zijn doorgespeeld aan de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. Dat nam volgens de bronnen ook veiligheidsmaatregelen, al zou onduidelijk zijn hoe serieus de waarschuwing moet worden genomen. Een woordvoerder van de Houthi’s spreekt tegen dat vanuit de groep alarm is geslagen over mogelijke nieuwe Iraanse aanvallen.

De krant bericht dat binnen het kamp van de Houthi’s verdeeldheid bestaat over hoe nauw samengewerkt moet worden met Iran. Dat land zat volgens Amerikaanse functionarissen achter de aanval van een week geleden op olie-installaties in Saudi-Arabië. De Houthi’s eisten de verantwoordelijkheid op voor die beschieting, maar deden dat volgens de VS om de rol van Iran te verhullen.

Saudi-Arabië, de grote rivaal van Iran in de regio, staat aan het hoofd van een coalitie die al jaren strijdt tegen de opstandelingen. Die kondigden vrijdag plots aan te stoppen met het beschieten van hun grote buurland. De opstandelingen maakten wel duidelijk een vergelijkbaar gebaar van de Saudiërs te verwachten.

De Saudische onderminister Adel al-Jubeir (Buitenlandse Zaken) reageerde sceptisch op de toezegging dat de aanvallen met drones en raketten worden gestaakt. „We beoordelen andere partijen aan de hand van hun daden, niet hun woorden”, stelde Jubeir zaterdag. „Dus we zullen zien of ze dit daadwerkelijk doen.”