Houthi’s vallen Saudische olietanker aan

Een Saudische olietanker is geraakt bij een aanval door Houthi-rebellen uit Jemen Dat meldde de Saudische nieuwszender Al-Arabiya. Het incident was in de Rode Zee voor de kust van de havenstad Hodeidah in Jemen. Het schip kon doorvaren.

De Houthi-rebellen meldden dat zij een marineschip van Saudi-Arabië hadden aangevallen. Dat was als reactie op een luchtaanval maandag op doelen in de provincie Hodeidah in Jemen. Waarmee het vaartuig is aangevallen is niet duidelijk.

Saudi-Arabië leidt een coalitie die probeert de Houthi-rebellen te verdrijven uit Jemen.