Houthi-rebellen in Jemen hebben drie schepen in beslag genomen, waarvan twee Zuid-Koreaanse schepen. Op de schepen in het zuiden van de Rode Zee zitten in ieder geval twee Zuid-Koreanen, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De door de Saudi’s geleide coalitie die vecht tegen de Houthi-rebellen in Jemen had maandag al gemeld dat de Houthi’s een schip in beslag hadden genomen dat een Zuid-Koreaans booreiland voortsleepte in de Rode Zee.