Houthi’s laten 350 gevangenen vrij

De Houthi’s in Jemen laten 350 gevangenen vrij. Dat heeft de groepering maandag bekendgemaakt. De vrijlating gebeurt onder toezicht van de Verenigde Naties. Drie van de gevangenen zijn Saudi’s.

De vrijlating maakt onderdeel uit van een deal die in december vorig jaar in Stockholm werd gesloten. De 350 gevangenen stonden op een lijst die toen is ingediend door de coalitie die wordt geleid door Saudi-Arabië.

Zondag brachten de Houthi’s naar buiten dat er bij gevechten in Saudi-Arabië in augustus zeker vijfhonderd Saudische soldaten zijn gedood of gevangen genomen. Saudi-Arabië heeft niet gereageerd op het bericht van de Jemenitische Houthi’s.