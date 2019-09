Houthi’s dreigen met meer aanvallen

De Jemenitische Houthi-rebellen sluiten meer aanvallen op olie-installaties in Saudi-Arabië niet uit. Die infrastructuur kan volgens een woordvoerder van de opstandelingen op „ieder moment” opnieuw worden bestookt. Hij roept buitenlanders op het gebied te verlaten.

De woordvoerder eist dat de Saudiërs hun „agressie” in Jemen staken. Saudi-Arabië staat aan het hoofd van een coalitie die daar al jaren strijdt tegen de opstandelingen. Die hebben in Jemen onder meer hoofdstad Sanaa veroverd. Ze hebben de afgelopen jaren ook herhaaldelijk raketten afgevuurd op doelen in het veel grotere buurland.

De Houthi’s hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanvallen van zaterdag. Toen zijn belangrijke olie-installaties in Saudi-Arabië aangevallen, kennelijk met drones. De olieprijs schoot vervolgens omhoog. Twee ingewijden zeggen dat het „maanden” kan duren voordat de olieproductie van staatsbedrijf Saudi Aramco weer op niveau van voor de aanvallen is.

De Verenigde Staten zeggen dat er geen bewijs is dat de aanvallen vanuit Jemen zijn uitgevoerd. Minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) wees dit weekend met een beschuldigende vinger naar Iran, een regionale rivaal van Saudi-Arabië. Teheran reageerde woest op de beschuldigingen.

Internationaal wordt bezorgd gereageerd. „We hopen dat beide partijen zich terughoudend opstellen en samen kunnen waken over de vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten”, zei een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze noemde het onverantwoordelijk om beschuldigingen te uiten tot grondig onderzoek is gedaan.

Het Verenigd Koninkrijk noemde de aanvallen een „schending van internationale wetgeving”. Minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) zei ook dat nog niet helemaal duidelijk is wie verantwoordelijk is.