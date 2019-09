Houthi’s doen voorstel aan Saudi-Arabië

Jemenitische Houthi-rebellen willen stoppen met het afvuren van raketten en drones op Saudi-Arabië, mits de aanvallen op Jemen ook stoppen. Een woordvoerder van de Houthi’s kwam daar vrijdag, een week na de bombardementen op twee olie-installaties in Saudi-Arabië, mee naar buiten.

De Houthi-rebellen eisten de aanval op, maar de Verenigde Staten en Saudische functionarissen verdenken Iran. Daarom legde president Trump vrijdag de Iraanse bank sancties op. Teheran onderhoudt ondertussen nauwe banden met de Houthi-rebellen.

Houthi’s uit Jemen voeren de laatste maanden vaker bombardementen uit op doelwitten in Saudi-Arabië. De rebellen hebben al jaren een groot deel van Jemen in handen, waaronder de hoofdstad Sanaa. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië probeert hen te verdrijven. In de oorlog zijn al tienduizenden doden gevallen.

Na de bombardementen op de olievelden in Saudi-Arabië kreeg de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman vanuit de hele wereld steunbetuigingen. Ook de Verenigde Staten, een trouwe bondgenoot, schaarden zich achter Saudi-Arabië.