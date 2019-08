Houthi’s bombarderen Saudisch olieveld met drones

Houthi-opstandelingen hebben zaterdag een droneaanval uitgevoerd op een groot olieveld in Saudi-Arabië. Dat meldt de Jemenitische tv-zender Al-Masirah. Het zou gaan om een raffinaderij en een opslagplaats bij Shaybah, een olieveld aan de grens met Abu Dhabi.

Jemenitische Houthi-rebellen voeren de laatste maanden vaker bombardementen uit op doelwitten in Saudi-Arabië. De Houthi’s hebben al jaren een groot deel van Jemen in handen, waaronder de hoofdstad Sanaa. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië probeert ze te verdrijven. In de oorlog zijn al tienduizenden doden gevallen. Ook kampt Jemen met een groot voedseltekort.

Hoe groot de schade is na de droneaanval is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er doden zijn gevallen. Er zouden tien drones gebruikt zijn.

