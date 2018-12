Houthi’s beginnen terugtrekking uit Hodeidah

De Houthi-rebellen in Jemen zijn begonnen zich terug te trekken uit de havenstad Hodeidah als onderdeel van een overeengekomen vredesakkoord in Zweden eerder deze maand.

Dat melden een bron bij de Verenigde Naties en een woordvoerder van de groep zaterdag.

De aan Iran gelieerde Houthi’s zijn met de regering een wapenstilstand overeengekomen in de provincie Hodeidah en terugtrekking van hun wederzijdse troepen. De gepensioneerde Nederlandse generaal Patrick Cammaert, hoofd van het team van de Verenigde Naties dat toezicht houdt op het staakt-het-vuren, arriveerde deze week in Hodeidah. In het kader van de deal zullen ook internationale waarnemers worden ingezet.

Het was onduidelijk of de regeringstroepen, die enkele zuidelijke delen van de stad controleren, al zijn begonnen zich terug te trekken. Het staakt-het-vuren is de eerste belangrijke doorbraak in de vredesinspanningen in vijf jaar tijd.