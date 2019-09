Houthi-rebellen eisen aanval olievelden op

DUBAI (ANP/RTR/AFP).Houthi-rebellen uit Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen op twee olievelden in Saudi-Arabië. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de rebellengroep met tien drones de installaties in Abqaiq en Khurais van Aramco onder vuur genomen, meldt de woordvoerder van de Houthi’s. Het is de grootste aanval tot dusver op Saudisch grondgebied.

De autoriteiten van Saudi-Arabië meldden zaterdagochtend dat de grote branden die hierbij ontstonden onder controle zijn. Hoeveel schade de olievelden hebben oplopen en of er slachtoffers zijn gevallen, is niet bekendgemaakt.

Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is het op één na grootste olieveld van het land.