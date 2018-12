Houthi-delegatie naar vredesbespreking Zweden

Een delegatie van Houthi-rebellen is dinsdag in Jemen in een vliegtuig uit Koeweit gestapt om deel te nemen aan de eerste vredesbesprekingen sinds 2016. Die beginnen woensdag in de Zweedse stad Stockholm op initiatief van onder meer de Verenigde Naties. VN-afgezant Martin Griffiths vergezelde de groep Houthi’s.

De bijeenkomst is op de agenda gekregen onder druk van westerse landen en de VN, die een eind willen maken aan de oorlog. Die duurt al bijna vier jaar en heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. Voor miljoenen anderen dreigt de hongerdood.

Het conflict gaat tussen opstandige Houthi’s, die hulp krijgen uit Iran en in 2014 hoofdstad Sanaa veroverden, en Jemenitische strijdkrachten die loyaal zijn aan president Abd-Rabbu Mansour Hadi. Zij krijgen militaire steun van een Arabische coalitie, onder leiding van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.