Hotline geopend tussen leiders Korea’s

Noord- en Zuid-Korea hebben een directe hotline tussen de leiders van de landen. De lijn werd geopend een week voordat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in elkaar ontmoeten in de grensplaats Panmunjom.

Het is de eerste directe lijn tussen de leiders van de buurlanden, die na de Korea-oorlog (1950-1953) officieel nooit vrede hebben gesloten. Eerder bestonden wel andere hotlines, die bijvoorbeeld konden worden gebruikt door de strijdkrachten van de buurlanden.

In januari werd de militaire hotline hersteld. De Noord-Koreanen sloten die telefoonlijn aan de grens in 2016. Dat gebeurde nadat Seoul had besloten het werk stil te leggen op een gezamenlijk bedrijvenpark van de twee landen in Kaesong.