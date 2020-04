Hotels en winkelcentra in Polen gaan weer open

De Poolse hotels en winkelcentra mogen op 4 mei weer opengaan, heeft de regering daar bepaald. Overwogen wordt om de scholen twee dagen later weer te laten openen, zei premier Mateusz Morawiecki woensdag.

Het zijn niet de eerste versoepelingen van maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus in Polen. Eerder deze maand werden parken en bossen weer opengesteld en mochten meer mensen tegelijkertijd in winkels zijn. Het aantal Polen waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld, stond woensdag op 12.415.

606 Polen met het longvirus waren tot dan toe overleden.