Hotel Las Vegas schikt met slachtoffers aanval (2)

LAS VEGAS (ANP/RTR) - MGM Resorts International, eigenaar van het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas, treft een schikking van zeker 735 miljoen dollar (ruim 670 miljoen euro). Het geld gaat naar overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers die in 2017 werden doodgeschoten door Stephen Paddock. Hij schoot vanuit een hotelkamer in het Mandalay Bay 58 festivalgangers dood. Ook vielen ruim 800 gewonden. Het festival werd buiten het hotel gehouden.

Na de aanslag werden veel claims neergelegd bij MGM en zijn er rechtszaken aangespannen. Het bedrijf, dat investeert in casino's, hotels, resorts en entertainment, zou volgens veel nabestaanden nalatig zijn geweest. Paddock kon onopgemerkt met meerdere wapens de hotelkamer in. Het schikkingsbedrag dat MGM betaalt om van alle aanklachten af te zijn, kan nog oplopen tot 800 miljoen euro.

"Hoewel niets alle verloren levens terug kan brengen, zal deze schikking een eerlijke compensatie zijn voor de duizenden nabestaanden", zei advocaat Robert Eglet.

De 64-jarige Stephen Paddock pleegde direct na de aanslag zelfmoord. Onderzoekers denken dat hij met de aanslag beroemd wilde worden. Volgens de FBI had de schutter geen intentie om het Mandalay Bay-hotel levend te verlaten.