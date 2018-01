Een hotel in het noorden van Italië is ontruimd na een lawine in de buurt. Circa 75 toeristen en een paar bewoners werden met helikopters uit Graun im Vinschgau in Zuid-Tirol gevlogen, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De lawine stortte in de nacht van maandag op dinsdag van de bergflanken. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In het gebied geldt de hoogste lawinewaarschuwing en de verwachting is dat er door de wind nog veel meer lawines volgen.