Hotel in Innsbruck in quarantaine vanwege coronavirus

De autoriteiten in Innsbruck hebben een groot hotel in het centrum van de stad in quarantaine geplaatst vanwege het nieuwe coronavirus. In het Grand Hotel Europa heeft een Italiaanse receptioniste gewerkt die het virus heeft opgelopen. Ook haar woning in Innsbruck is geïsoleerd.

De eerste gevallen van het virus in Oostenrijk zijn dinsdag in Innsbruck gemeld. Het zijn twee mannen van 24 jaar oud die daar wonen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Op het Canarische Eiland Tenerife is dinsdag een hotelcomplex in quarantaine geplaatst. De autoriteiten testen er de circa duizend gasten, onder wie enkele Nederlanders. Ze moeten er veertien dagen in quarantaine blijven nadat een Italiaanse toerist het virus bleek te hebben.