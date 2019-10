Hotel in aanbouw VS stort in

Door het instorten van een pand in aanbouw in de Amerikaanse stad New Orleans is zeker een dode gevallen en worden drie mensen vermist. Volgens lokale media zijn achttien gewonden naar ziekenhuizen gebracht.

Het gaat om de nieuwbouw van een Hard Rockhotel. Op beelden op internet is te zien hoe het dak van de constructie instort en vervolgens een deel van de voorkant het begeeft en naar voren valt. Het gaat om een pand van zeker acht verdiepingen.

Op het moment van het incident waren bouwvakkers aan het werk. Volgens een van hen ging het om ongeveer 45 mensen die aan het werk waren.