Hotel Brussel ontruimd vanwege brand

Een hotel in Brussel is woensdagochtend vroeg ontruimd vanwege een brand. De ongeveer 170 gasten van het Sofitel in de Belgische hoofdstad moesten hun kamers kort na 03.00 uur verlaten vanwege de hevige rookontwikkeling.

Een persoon had zo veel rook binnengekregen dat hij naar het ziekenhuis moest. Een andere hotelgast werd ter plekke door hulpdiensten behandeld. Het vuur was ontstaan in de keuken op de eerste verdieping. De rook had zich daarna door het trappenhuis snel verspreid.

De geƫvacueerde hotelgasten werden ondergebracht in een ander hotel aan de overkant van de Gulden-Vlieslaan.