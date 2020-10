Horecapersoneel Schotland dumpt ijs uit onvrede over coronabeleid

Horecapersoneel in Schotland heeft uit onvrede over nieuwe coronamaatregelen ijs gedumpt bij overheidsgebouwen. De actievoerders zijn volgens Britse media boos omdat hun bedrijven ruim twee weken de deuren moeten sluiten om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Actievoerders verzamelden zich onder meer bij het Schotse parlement in Edinburgh. Daar gooiden ze met emmers ijs op straat. Ze lieten ook een vrachtwagen aanrukken om nog meer ijs te dumpen. Dat kwam uit ijsmachines van de cafés en restaurants. Er was een vergelijkbare actie in Glasgow en ook in Aberdeen staat een protest gepland.

De Schotse overheid maakt zich grote zorgen over de snelheid waarmee het coronavirus om zich heen grijpt. Horecazaken in sommige gebieden moeten de komende tijd helemaal dicht. Op andere plaatsen worden de openingstijden aangepast en wordt de verkoop van alcohol aan banden gelegd.

Medewerkers van getroffen cafés en restaurants vrezen daardoor voor hun toekomst. Een van de betogers zei tegen de krant The Herald dat veel mensen in de horeca nulurencontracten hebben of het minimumloon verdienen. „Op wat voor steun kunnen zij rekenen?”

Een andere actievoerder zei dat horecazaken ten onrechte worden gestraft. Ze zei volgens de BBC dat juist illegale huisfeesten ertoe leiden dat het virus zich kan verspreiden. Horecazaken zouden ondertussen veel geld uitgeven aan veiligheidsmaatregelen.