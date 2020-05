‘Horeca in grootste deel Frankrijk 2 juni weer open’

De hotels, restaurants en cafés gaan in het grootste deel van Frankrijk 2 juni weer open, volgens Franse media. Premier Edouard Philippe maakt dit naar verluidt in de namiddag bekend. Het is een van de versoepelingen in een reeks die de premier aankondigt en die daarmee met een nieuwe fase begint in de afbouw van coronamaatregelen. Aangenomen wordt dat de reisbeperking voor Fransen om niet verder dan 100 kilometer van huis te gaan, ook sneuvelt. Er wordt nog geen versoepeling voor buitenlandse toeristen verwacht.

In het noorden en noordoosten wordt met extra spanning uitgekeken naar de verdere versoepeling, omdat die regio’s door de overheid als riskanter zijn aangemerkt. Ze zijn op een ‘coronakaart’ rood gekleurd en willen daarvan af. Ook de Parijse regio geldt als riskant wat de verspreiding van het coronavirus aangaat. Het midden, westen en zuiden van het land zijn groen gekleurd en lopen met de afbouw van coronamaateregelen voorop. Hier gaat de horeca weer open. In de rode zone pas op 1 juli.

De strengere beperkingen in de rode zone hebben onder meer geleid tot spanningen tussen de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, en de regering. Hildalgo dringt onder meer aan op opening van parken. Het virus is op zijn retour in Frankrijk en er zijn in heel het land nog slechts 1500 patiënten in zorgelijke toestand in ziekenhuizen opgenomen. De regering staat onder druk haast te maken met de afbouw van coronamaatregelen want de economie stort snel in elkaar. Gevreesd wordt dat die in het tweede kwartaal van dit jaar alleen al 20 procent krimpt.