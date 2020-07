Horeca Ierland later open om zorgen over corona

De Ierse regering stelt de geplande versoepeling van het coronabeleid drie weken uit. Dat betekent dat café’s, nachtclubs en casino’s voorlopig de deuren niet mogen openen. Ook moeten de Ieren verplicht mondkapjes gaan dragen in winkels, berichten Ierse media.

De Ierse regering wilde de maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen eigenlijk op 20 juli verder afbouwen. Dat moet nu op 10 augustus gaan gebeuren. Premier Micheál Martin zegt dat op de „pauzeknop” wordt gedrukt omdat het virus weer sneller om zich heen lijkt te grijpen. Hij stelt dat meerdere recente uitbraken zijn gelinkt aan huisfeesten.

In Ierland is bij meer dan 25.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus om zich heen grijpt, zou tussen de 1,2 en de 1,8 liggen. Dat betekent dat iedere 100 besmette mensen het virus overdragen aan tussen de 120 en 180 andere personen. Bij een reproductiegetal van minder dan 1 neemt de uitbraak juist in hevigheid af.