„Hopen op toeval voor vermiste miljardair”

Reddingswerkers hebben in de Zwitserse Alpen tevergeefs op alle mogelijke plekken gezocht waar topman Karl-Erivan Haub van het Duitse Tengelmann-concern zou kunnen liggen. Ze hopen nu dat de Duitse miljardair per toeval door iemand wordt gevonden. Pas als de sneeuw is gesmolten kan opnieuw een gerichte zoekactie plaatsvinden, meldt de politie van het kanton Wallis.

Reddingsdiensten spreken niet meer van een reddingsoperatie, maar van een bergingsoperatie waarbij minder risico wordt genomen. Ook zijn familie heeft de hoop laten varen dat Haub nog leeft. De topman verdween vorige week zaterdag tijdens een skitocht op de Klein Matterhorn. Hij keerde die middag niet terug in zijn hotel in Zermatt.

Haub staat sinds 2000 aan het roer bij Tengelmann, eigenaar van onder meer Duitse bouwmarkten. Hij is een van de rijkste mensen in Duitsland.