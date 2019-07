Hoorzitting Robert Mueller een week uitgesteld

De voormalige speciaal aanklager Robert Mueller zal een week later getuigen dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat hebben de voorzitters van de twee commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waarvoor Mueller zal verschijnen, bekendgemaakt.

De oud-FBI-directeur zou in eerste instantie op 17 juli getuigen over het rapport dat hij schreef over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat wordt woensdag 24 juli.

Uit het rapport kwam naar voren dat er onvoldoende bewijs was dat het campagneteam van Trump heeft samengespannen met de Russen. Mueller heeft aangegeven dat hij niet van plan is iets te zeggen dat verder gaat dan wat in het 448 pagina’s tellende rapport staat.