Hoorzitting met topmannen techbedrijven in VS uitgesteld

Een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden met zeker vier topmannen van techbedrijven gaat komende maandag niet door. De justitiecommissie heeft de hoorzitting uitgesteld omdat er maandag ook een herdenkingsdienst is voor het overleden prominente parlementslid John Lewis.

Op de hoorzitting werden de chefs verwacht van Amazon, Apple, Facebook en Google. De topman van Twitter was op het laatste moment aan het rijtje toegevoegd. Belangrijkste onderwerp was de macht die de bedrijven inmiddels hebben opgebouwd.

John Lewis overleed op 17 juli en was sinds 1987 lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij zette zich decennialang in voor de burgerrechten van minderheden in de Verenigde Staten en werd in de jaren 60 actief aan de zijde van Martin Luther King.