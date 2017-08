Hoorzitting Lagerhuis over extreemrechts VS

De veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden komt in september bijeen voor een hoorzitting over de dreiging van extreemrechtse groeperingen in de Verenigde Staten. De politici hebben dit besloten na de rellen in de stad Charlottesville.

Bij onlusten tussen extreemrechtse groepen en tegendemonstranten kwam zaterdag één vrouw om, nadat een auto op een protestmars was ingereden en raakten tientallen mensen gewond. Ze protesteerden tegen de aanwezigheid van nationalisten, aanhangers van het zogeheten ‘alt-right’ en neonazi’s die niet wilden dat een standbeeld van generaal Robert E. Lee werd verwijderd. Lee was aanvoerder van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865).

„We moeten ons verenigen en racisme en vooroordelen verwerpen, net als de hatelijke ideologieën van neo-nazi’s, de KKK en andere blanke extremistische groepen,” aldus de Republikeinse voorzitter van de veiligheidscommissie. Het initiatief voor de hoorzitting kwam van de Democraten.