Hoorzitting Kavanaugh begonnen in Washington

De hoorzitting over vermeend seksueel wangedrag door kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh is onder grote belangstelling begonnen in Washington. Zowel Kavanaugh als zijn beschuldiger Christine Blasey Ford komt aan het woord.

Kavanaugh, die voor het leven kan worden benoemd als opperrechter, is door meerdere vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Alleen Kavanaugh zelf en Blasey getuigen donderdag voor de Senaatscommissie. De Republikeinse senatoren in dat orgaan hebben een gespecialiseerde vrouwelijke aanklager ingeschakeld om haar vragen te stellen.

De openingsverklaring van Blasey is volgens Amerikaanse media al bekend. Ze zal benadrukken het als haar ,,burgerplicht'' te zien om te getuigen tegen Kavanaugh, die haar in 1982 tijdens een feestje op een bed zou hebben geduwd. Daar zou hij haar in een dronken bui hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen.