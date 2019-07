Hoorzitting in Londen over verdwenen prinses

Bij een familierechtbank in Londen is op 30 juli een hoorzitting over het geval van een uit Dubai verdwenen prinses. Dat zei een woordvoerster van de rechtbank woensdag.

Waarover het precies gaat en of prinses Haja Bint al-Hoessein daarbij aanwezig zal zijn, kon de woordvoerster niet zeggen. Volgens Britse media zou de prinses met haar twee kinderen naar Europa zijn gevlucht, weg van haar echtgenoot Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de emir van Dubai. Haja is de halfzus van de Jordaanse koning Abdullah II en de zesde echtgenote van de emir.

De prinses is naar verluidt uit de Verenigde Arabische Emiraten gevlucht omdat ze probeerde te bemiddelen bij een familieconflict. Het zou daarbij gaan om Sheikha Latifa, een volwassen dochter van haar man uit een ander huwelijk.