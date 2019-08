Hoorzitting aanslag Christchurch uitgesteld

De aanslagpleger van Christchurch hoeft anders dan eerder gepland donderdag nog niet voor de rechtbank te verschijnen. De Nieuw-Zeelandse rechtbank bepaalde woensdag dat de 28-jarige rechts-extremist uit Australië niet persoonlijk op de zittingsdag aanwezig hoeft te zijn.

Bij de aanslag op twee moskeeën half maart kwamen 51 mensen om het leven en raakten enkele tientallen mensen gewond. De inhoudelijke behandeling van het proces zou in mei volgend jaar moeten beginnen.

De rechtbank honoreerde met zijn uitspraak een verzoek van de verdediging. De Australische Brenton Tarrant zit in hechtenis in de enige zwaarbewaakte gevangenis van Nieuw-Zeeland in Auckland. Aan vorige hoorzittingen nam hij deel via een videoverbinding. Hij pleitte niet schuldig. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.