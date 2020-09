‘Hoopvolle’ beweging bij Belgische regeringsvorming

Koning Filip heeft twee preformateurs aangewezen om verder te onderhandelen over een Belgische regering met zeven partijen. De vorst gaf de Vlaamse liberale leider Egbert Lachaert, die hiervoor de afgelopen week de basis legde, groen licht en wees de voorzitter van de Vlaamse sociaaldemocraten Conner Rousseau als Lachaerts rechterhand aan. Zij zullen uiterlijk op 11 september verslag uitbrengen, meldt het paleis.

„We kunnen goed nieuws melden, er is weer hoop”, zei Lachaert op een persconferentie na afloop van zijn audiëntie bij de koning. „We gaan op een andere, positieve manier aan politiek doen. Dat is het cement tussen deze partijen”.

Lachaert werkt sinds twee weken aan een coalitie zonder N-VA, de grootste Vlaamse partij van Vlaanderen van Bart de Wever. In de regering zouden wel de Vlaamse en Waalse liberalen, socialisten en groenen zitting nemen plus de Vlaamse christendemocraten (CD&V). De deur voor deze zogenoemde Vivaldi-coalitie werd eerder deze week opengezet doordat CD&V haar eis voor regeringsdeelname van de N-VA had laten varen. Als de preformatie goed gaat, wordt in de volgende fase een formateur aangewezen, die dan ook de premier van het land wordt.

De Vivaldi-coalitie verwijst naar de componist van de vioolconcerten de Vier Jaargetijden. Elk seizoen staat daarbij voor de kleur van een partij: blauw van de liberalen voor de winter, groen voor de lente, socialistisch rood voor de zomer en het oranje van de christendemocraten voor de herfst.

België zit sinds december 2018 zonder volwaardige regering. De zuiderburen gingen in mei 2019 naar de stembus. Sindsdien zijn talloze formatiepogingen door verscheidene politici mislukt. De huidige minderheidsregering van de Waalse liberale premier Sophie Wilmès (MR) heeft een mandaat tot half september.