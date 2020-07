Hoop van Wit-Russische oppositie voor het eerst de straat op

In Wit-Rusland, dat geldt als de laatste dictatuur van Europa, roert de oppositie zich steeds krachtiger. Enkele weken voor de presidentsverkiezingen is Svetlana Tichanovskaja voor het eerst de straat opgegaan om campagne te voeren. Zij is de hoop van de verenigde tegenstanders van president Loekasjenko, die de ex-Sovjetrepubliek al sinds 1994 met harde hand regeert.

In de hoofdstad Minsk verzamelden zich ongeveer 7000 personen op een verkiezingsbijeenkomst, meldde een organisatie voor mensenrechten. Tichanovskaja is de vrouw van een bekende blogger die in de gevangenis zit. „Het volk is het beu vernederd te worden en in angst te leven”, zei ze tijdens de manifestatie.

Het regime liet behalve haar slechts enkele andere politici toe als uitdager. De afgelopen dagen waren nog honderden mensen gearresteerd die meededen aan vreedzame demonstraties tegen de machthebbers.

Tijdens de betoging melden Russische media dat leider Loekasjenko (65) met spoed zou zijn opgenomen in een ziekenhuis. De media in het buurland zeiden zich te baseren op Wit-Russische sociale netwerken, vooral het kanaal Basta van de oppositie. Maar een woordvoerder van de alleenheerser sprak de berichten meteen tegen.