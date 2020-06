Hoogste toename dagelijkse besmettingen coronavirus in Brazilië

In Brazilië is het hoogste aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in één dag vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldde 34.918 nieuwe besmettingen, waardoor het totaalaantal is opgelopen naar 923.189.

Het Latijns-Amerikaanse land registreerde ook 1282 nieuwe doden door Covid-19. Inmiddels zijn er meer dan 45.000 Brazilianen overleden aan de longziekte.

Brazilië is na de Verenigde Staten het land met de meeste besmettingen en doden door het coronavirus. Experts verwachten dat dat aantal hoger ligt, omdat er een gebrek aan testen is. President Jair Bolsonaro heeft herhaaldelijk opgeroepen de ingestelde coronamaatregelen op te heffen. Volgens hem brengen die grote schade toe aan de Braziliaanse economie.