Hoogste hof Duitsland: minister in de fout met interview over AfD

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken had kritische uitspraken over de partij Alternative für Deutschland niet op de website van zijn departement mogen publiceren. Het constitutioneel hof in Karlsruhe oordeelde dat het uitgangspunt is geschonden dat de landelijke overheid zich neutraal moet opstellen tegenover politieke partijen.

De zaak draaide rond een interview uit 2018 waarin minister Horst Seehofer zich uitsprak over het rechts-populistische AfD, dat hij afschilderde als staatsondermijnend. Het bericht verscheen daarna ook op de website van zijn ministerie. Het AfD pikte dat niet en stapte naar de rechter. Het hoogste hof van Duitsland stelde de partij dinsdag in het gelijk en oordeelde dat Seehofer te ver is gegaan.

De uitspraak is een symbolische overwinning voor het AfD, maar heeft geen directe gevolgen voor Seehofer. Het betreffende interview is al van de site gehaald.