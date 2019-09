Hoogste Britse rechters onderzoeken schorsing

De schorsing van het Britse parlement: wettig of onwettig? Het Britse hooggerechtshof zal zich vanaf dinsdag drie dagen lang met elf rechters buigen over deze vraag. Vier vragen en antwoorden.

Hoe komt de kwestie bij het hooggerechtshof terecht?

De afgelopen weken liepen er drie zaken bij gerechtshoven in de afzonderlijke rechtsgebieden Schotland, Noord-Ierland en Engeland/Wales. Noord-Ierse en Engelse rechters oordeelden dat de schorsing wettig is. Schotse rechters hebben echter in hoger beroep besloten dat het onwettig is dat de Britse premier Johnson begin vorige week de parlementariërs voor zo’n vijf weken naar huis stuurde. De zaken komen nu voor een definitief besluit terecht voor de hoogste rechters van het Verenigd Koninkrijk.

Wat houden de drie rechtszaken in?

Meer dan zeventig parlementariërs begonnen in augustus een zaak in Schotland tegen een mogelijke schorsing van het Lagerhuis. Zij stellen dat een schorsing van het parlement onwettig is, omdat het hun de mogelijkheid belemmert om de regering tot verantwoording te roepen als het gaat om kwesties als brexit.

In eerste instantie werd in deze zaak besloten dat de schorsing wettig is, omdat het niet een juridische, maar politieke zaak is waarover rechters geen zeggenschap hebben. Toch werd in hoger beroep geoordeeld dat de zet van Johnson wél onwettig is omdat het „doel is om het parlement te ondermijnen.”

In Engeland werd iets later ook een juridisch proces gestart door anti-brexit-campagnevoerder Gina Miller. Zij stelt dat de schorsing onwettig is, omdat het om onrechtmatig machtsmisbruik zou gaan. Engelse rechters, ook in hoger beroep, besloten dat de schorsing van het Lagerhuis wettig is omdat het een politieke zaak is, niet een juridische.

De rechtszaak die in Noord-Ierland werd aangespannen, verschilt iets met die in Schotland en England. De aanklagers stellen dat een no-deal-brexit en de bijbehorende harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland schade aanricht aan het vredesproces. Noord-Ierse rechters kwamen echter tot de conclusie dat ook dit niet een juridische, maar een politieke kwestie is.

Waarom kent het Verenigd Koninkrijk afzonderlijke rechtsgebieden?

Het Verenigd Koninkrijk heeft meerdere rechtsstelsels omdat de Britse staat uit verschillende landen bestaat, die voorheen onafhankelijk waren. Het Verenigd Koninkrijk kan worden vergeleken met een soort vroege EU, waarin afzonderlijke landen zich hebben verenigd, maar hun eigen rechtsstelsel hebben gehouden. Alleen Wales kreeg hetzelfde systeem als Engeland, maar Schotland en Noord-Ierland hebben nog altijd hun eigen systemen.

De parlementen van Engeland en Schotland tekenden in 1707 de ”Acts of Union”: wetten die de vereniging vastlegden. Daarin werd ook vastgelegd dat de Schotse wet van kracht zou blijven. Een volgende ”Acts of Union” werd in 1800 getekend, waarin stond dat Ierland en Engeland afzonderlijke rechtssystemen zouden houden.

Daardoor bestaan er nog steeds drie afzonderlijke rechtssystemen in het land. Op sommige gebieden verschillen ze behoorlijk, bijvoorbeeld op het gebied van eigendomsrecht en strafrecht. Maar op andere terreinen komen ze goed overeen, zoals arbeidsrecht. Alle rechtsgebieden hebben dezelfde macht en erkennen het hooggerechtshof in Londen, dat sinds 2009 bestaat.

Wat nu?

Elf rechters van het hooggerechtshof zullen vanaf dinsdag zich bezighouden met de zaken. Als de rechters de schorsing onwettig verklaren, zal dit grote gevolgen hebben voor Johnson. Omdat hij koningin Elizabeth –zij is de enige die formeel het parlement kan schorsen– het advies heeft gegeven om dit te doen, zal dat een breuk in de vertrouwensband tussen de premier en koningin opleveren.