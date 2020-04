Hoogste aantal van 417 nieuwe sterfgevallen in België

Met 417 sterfgevallen in de afgelopen 24 uur is het hoogste aantal overlijdens sinds de uitbraak van het coronavirus in België gerapporteerd. Er werden 127 overlijdens door de ziekenhuizen gemeld, terwijl in de verpleeghuizen 289 personen stierven die Covid-19 hadden of bij wie dat wordt vermoed. Een persoon overleed op een andere locatie. In totaal zijn nu 4.857 Belgen overleden aan het virus, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Het afgelopen etmaal werden fors meer genezen coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan nieuwe werden opgenomen. Er kwamen 310 patiënten bij en 455 mensen mochten weer naar huis. Volgens viroloog Steven van Gucht blijft het aantal ziekenhuisopnames dalen. Om geen nieuwe opflakkering te krijgen, is het cruciaal dat de beperkende maatregelen die gisteren door de regering zijn verlengd tot en met 3 mei worden gerespecteerd, zei hij. " We moeten volhouden, maar samen gaan we dit kunnen.”

Er zijn nog steeds 5.309 mensen in het ziekenhuis opgenomen met het longvirus. De overheid heeft inmiddels meer dan 134.000 mensen getest op het virus en 34.809 gevallen vastgesteld.